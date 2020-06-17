Акция протеста медиков обернулась погромами в Париже

Начавшаяся мирно акция протеста медиков обернулась свирепыми погромами в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел во время протеста медицинских работников, которые требовали повысить зарплаты, увеличить число персонала и прекратить сокращение коек в больницах. Во время мероприятия вспыхнули беспорядки. Радикально настроенная молодежь в черной одежде и масках забрасывала сотрудников полиции камнями, поджигала пластиковые заграждения.

Правоохранительные органы неоднократно применяли слезоточивый газ. Как отмечается, погромы происходили фактически отдельно от мирной акции протеста.

Ранее в Париже акция протеста против расизма и полицейского беспредела переросла в беспорядки. Демонстранты принялись бросать в полицейских стеклянные бутылки и банки с краской. Протестующие подожгли на дороге кучу мусора, начали взрывать петарды и зажигать файеры.