В Техасе произошла стрельба в торговом центре

Стрельба произошла вечером во вторник, 16 июня, в торговом центре Galleria Dallas в американском городе Далласе (штат Техас).

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом пишет газета The Dallas Morning News.

По информации издания, стрельба произошла около 18:45 по местному времени (02:45 17 июня мск). На место происшествия выехали более 10 полицейских автомобилей.

В результате стрельбы один человек получил ранение, он госпитализирован, о его состоянии не сообщается. Полицейские занимаются поисками стрелка.