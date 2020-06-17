Министр в Южной Корее ушел в отставку после обострения отношений с КНДР

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль подал в отставку в связи с обострением отношений с КНДР. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он подчеркнул, что принимает всю ответственность за ухудшение ситуации между государствами.

Министр занимал данную должность чуть больше года - с 8 апреля 2019 года.

Ранее в офисе межкорейской связи в городе Кэсон произошел взрыв.

Министерство объединения Республики Корея заявило, что взрыв был совершен Северной Кореей. Это случилось всего через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Е Чжон предупредила: "вскоре будет видна трагическая участь бесполезного совместного офиса связи".

После взрыва южнокорейские военные ужесточили наблюдение вблизи напряженных пограничных районов и усилили готовность к возможным столкновениям.