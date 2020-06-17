В Украине зафиксирован рекорд по числу умерших от коронавируса

За последние сутки в Украине установлено два рекорда по статистике заражений и смертей пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Day.Az.

Лабораторно подтверждено 758 новых случаев инфицирования, зарегистрирована 31 смерть. За минувшие сутки наибольшее число заразившихся коронавирусом выявлено во Львовской области (155 случаев), Закарпатской (82 случая) и Черновицкой областях (69 случаев). Число поправившихся пациентов за день составило 415.

16 июня сообщалось о 666 инфицированных за сутки в Украине. Днем ранее прирост составил 656 инфицированных, 14 июня было 648 заболевших, 13 июня - 753 новых больных, 12 июня - сообщалось о 683 выявленных случаях.

По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число инфицированных коронавиурсом в Украине с момента начала пандемии составляет 33 234 человека, 14 943 выздоровели, 943 умерли.

Ранее правительство Украины ввело на всей территории страны "адаптивный карантин" до 22 июня. Введение и снятие тех или иных ограничительных мер зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.