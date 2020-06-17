Крупная афера с "лекарством" от COVID-19 в Японии

Полиция японского портового города Кобе арестовала президента одной из местных компаний по обвинению в продаже чая из одуванчиков, который выдавался за чудодейственное средство от нового коронавируса.

Как сообщила в среду газета Asahi, в связи с этим делом взят под стражу еще один служащий фирмы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В прокуратуру переданы также документы на владельцев ряда аптек, которые не удержались от искушения подзаработать на страхах населения перед распространением пневмонии нового типа.

Мошенники утверждали, что стебли и цветки одуванчика содержат уникальные вещества, которые якобы лишают новый коронавирус его вредоносных свойств. Для этого, говорилось в рекламе, необходимо выпивать в день не менее десяти чашек чудодейственного чая, заваривая его каждый раз заново. Полиция считает это мошенничество особенно пагубным, поскольку поверившие в силу одуванчика могли пренебречь нормальными средствами защиты от коронавируса, включая ношение масок, регулярное мытье рук и их обработку специальным дезинфицирующим составом.

В настоящее время следствие проверяет утверждение на интернет-сайте мошенников о том, что их снадобье якобы продавалось в 800 аптеках по всей Японии.

С начала пандемии в стране новым коронавирусом заразились почти 18,4 тыс. человек, включая пассажиров американского круизного лайнера, который был поставлен на карантин в японском порту Иокогама. Умерли 947 человек. Свыше 126,4 тыс. пациентов к настоящему времени поправились и были выписаны из больниц. В настоящее время в их отделениях интенсивной терапии остаются подключенными к установкам искусственной вентиляции легких и другой аппаратуре чуть более 80 человек.