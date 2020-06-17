В России рекордно снизилось распространение коронавируса

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России снизился в среду до 0,95, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как передает Day.Az, Это минимальное значение показателя с 30 мая.

По подсчетам ТАСС, во всех десяти регионах страны с наибольшим количеством заразившихся коэффициент впервые оказался ниже единицы - уровня, при котором Роспотребнадзор рекомендует приступать к первому этапу снятия ограничительных мер.

Так, в Москве показатель снизился до 0,91 (на 0,06), в Дагестане и Калужской области составил 0,97, в Подмосковье - 0,95, в Тульской области - 0,93. В Красноярском крае коэффициент равен 0,91, в Санкт-Петербурге - 0,84, в Нижегородской и Ростовской областях - 0,83, а в Свердловской - 0,81.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.