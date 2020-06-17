Saudi Aramco потратила почти 70$ млрд на эту компанию

Крупнейшая в мире по добыче и запасам нефтяная компания Saudi Aramco завершила сделку по приобретению 70% акций нефтехимического саудовского гиганта Sabic у суверенного фонда Саудовской Аравии PIF за $69,1 млрд, но выплатит эту сумму частями вплоть до 2028 года, говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

По условиям соглашения, PIF предоставит Aramco кредит на покупку доли в Sabic. Платежи по нему будут разбиты на части, начиная с августа 2020 года по апрель 2028 года.

Саудовская Sabic работает в 50 странах мира, в 2018 году объем выпущенной продукции достиг 75 млн тонн, чистая прибыль - $5,7 млрд, а выручка - $45 млрд. Активы компании оценивались в $85 млрд.

Сделка является частью стратегии Aramco по увеличению нефтепереработки с 5 до 8-10 млн баррелей в сутки к 2030 году, из которых 2-3 млн баррелей будут приходиться на нефтехимическую продукцию.