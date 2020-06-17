Страны ОПЕК+ значительно сократили добычу нефти

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с, в мае исполнили договоренности на 87% от плана. Об этом сообщил ТАСС источник в ОПЕК, передает Day.Az.

Таким образом, страны соглашения снизили добычу нефти на 8,4 млн баррелей в сутки.

Сегодня итоги исполнения сделки будут рассмотрены на заседании технического комитета ОПЕК+, который пройдет в формате вебинара.