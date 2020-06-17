В Индии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей

За последние сутки в Индии от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, умерло рекордное число людей. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается о 2 200 погибших за день. Всего в Индии зафиксировано 11 903 смертей.

Такой же рекорд наблюдается в Пакистане, где за последние сутки умерло 140 человек. В стране уже 3307 погибших от пневмонии.

Индия закрепилась на четвертой позиции по числу пострадавших от коронавирусной инфекции. По последним данным, там 354 тысячи зараженных, еще 186,9 тысяч вылечились. В Пакистане зафиксировано 154,7 тысяч случаев заражения, 58,4 тысячи человек вылечились.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подтвердил улучшение ситуации с коронавирусом в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.