https://news.day.az/world/1245222.html В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 120 человек
В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 120 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 120 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 9 185. За последние сутки в Иране выявлено 2 612 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 195 051. Вылечились 154 812 человек.
В настоящее время состояние 2 789 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
Напомним, вчера в Иране от коронавируса умерли 115 человек.
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