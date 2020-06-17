В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 120 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 120 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 9 185. За последние сутки в Иране выявлено 2 612 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 195 051. Вылечились 154 812 человек.

В настоящее время состояние 2 789 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.

Напомним, вчера в Иране от коронавируса умерли 115 человек.