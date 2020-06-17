Газету The Guardian требуют закрыть

В Великобритании требуют закрыть издание The Guardian. Петицию уже подписали более шести тысяч человек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Причина в рабовладельческом прошлом газеты: она была основана в XIX веке на деньги от хлопковых плантаций, на которых трудились рабы. Писатель Тони Парсонс увидел лицемерие в том, что сейчас издание публикует статьи в поддержку тех, кто сносит памятники, и даже собирает пожертвования для движения Black Lives Matter. Он потребовал закрыть The Guardian и создал соответствующую петицию.

Также редакции припомнили историю давности почти 160-летней давности: во время Гражданской войны в США газета выступила против Авраама Линкольна, который хотел отменить рабство.

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, одно из самых уважаемых изданий в мире. Была основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В середине XX века сменила название на нынешнее. Ее сайт - самый посещаемый из сайтов британских газет.