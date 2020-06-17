В США полицейские массово уходят в отставку

Сотрудники правоохранительных органов в ряде городов США массово уходят в отставку на фоне протестов против неравенства, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным телеканала, по меньшей мере семеро полицейских ушли в отставку в Миннеаполисе (штата Миннесота) - городе, где в конце прошлого месяца был убит Флойд. По данным представителя администрации города, заявления как минимум пяти офицеров полиции сейчас находятся на стадии рассмотрения.

В то же время представитель городской полиции Джон Элдер заявил, что сейчас ситуация не является проблематичной. "Люди покидают работу по многим причинам - департамент полиции Миннеаполиса не является исключением", - сказал он.

Как сообщает телеканал, еще восемь офицеров полиции ушли с постов в Атланте (штат Джорджия) в этом месяце. Среди них - глава полиции города Эрика Шилдс. Отмечается, что Шилдс оставила свой пост из-за трагического инцидента, в результате которого 12 мая погиб 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс. Брукс получил огнестрельное ранение в спину в ходе стычки с офицером полиции.

Гибель Брукса спровоцировала демонстрацию протеста в городе, которая прошла на фоне массовых акций против расизма и произвола полиции практически на всей территории США.

В городе Халландейл-Бич на юге штата Флорида ушли в отставку десять сотрудников особого подразделения правоохранительных органов (SWAT). По данным CNN, они сообщили, что такое решение приняли ввиду обеспокоенности по поводу безопасности.

Согласно заявлению офицеров, направленному начальнику полиции города, они чувствуют себя ограниченными из-за того, что тактика их работы политизируется, а "безопасность (служебных - ИФ) собак ставится выше безопасности сотрудников". Кроме того, они отметили, что располагают минимальным количеством снаряжения, а также недостаточно подготовлены.

Более того, в заявлении говорится, что сотрудники SWAT были разочарованы решением командного состава преклонить колени вместе с протестующими во время демонстраций на этой неделе.

В Баффало (штат Нью-Йорк) около 60 офицеров полиции написали заявления на уход из группы экстренного реагирования департамента полиции. При этом из полиции они не уволились.

CNN сообщает, что причиной отставки является временное отстранение двух полицейских, которые толкнули на землю пожилого протестующего. "57 (полицейских - ИФ) оставили посты из-за отношения к двум их коллегам, которые просто исполняли распоряжение", - заявил президент ассоциации полицейских Баффало Джон Эванс.

Инцидент с нападением на пожилого демонстранта попал на видео. На записи видно, как 75-летний мужчина падает на землю с кровотечением из головы. Двум полицейским, причастным к инциденту, предъявлены обвинения в нападении. Они не признали вину.