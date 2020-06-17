Сильный взрыв в Германии, более 10 пострадавших

В Германии недалеко от железнодорожной станции Гюнцбург прогремел взрыв в пустующем здании, пострадали 11 человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительным данным, взорвался баллон с газом, сообщила газета Merkur.

Повреждены 30 транспортных средств и здания в радиусе 100 метров. Сам ангар, где произошел взрыв, полностью разрушился.