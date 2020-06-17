https://news.day.az/world/1245230.html Сильный взрыв в Германии, более 10 пострадавших
Сильный взрыв в Германии, более 10 пострадавших
В Германии недалеко от железнодорожной станции Гюнцбург прогремел взрыв в пустующем здании, пострадали 11 человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По предварительным данным, взорвался баллон с газом, сообщила газета Merkur.
Повреждены 30 транспортных средств и здания в радиусе 100 метров. Сам ангар, где произошел взрыв, полностью разрушился.
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