В Латвии возвели памятник врачам, борющимся с COVID-19

В Латвии открыли памятник высотой в шесть метров, посвященный врачам, которые боролись с COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на БалтНьюс, скульптура называется "Медики - миру": женщина в медицинском халате и маске смотрит в небо.

Шестиметровую скульптуру, посвященную врачам, которые боролись с COVID-19, открыли в Латвии у здания Латвийского национального художественного музея. Она уже привлекла внимание рижан и гостей столицы: селфи у памятника стали активно появляться в социальных сетях.

"Пандемия COVID-19 позволила понять, насколько медицинские работники важны для общества и недооценены в повседневной жизни", - сказал журналистам автор скульптуры Айгарс Бикше.

Бикше отметил, что он осознанно создал скульптуру внушительного размера, чтобы показать, что люди в случае проблем со здоровьем подобны детям, зависимым от заботы и знаний медиков.