https://news.day.az/world/1245253.html В Армении 971 медработник заразился коронавирусом
В Армении 971 медработник заразился коронавирусом
Обнародовано число медицинских работников, заразившихся коронавирусом (COVID-19) в Армении.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в распространенной Минздравом Армении информации отмечается, что до 10 июня 971 медработник заразился коронавирусом.
Также отмечается, от коронавируса умер один медработник.
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