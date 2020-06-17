В Армении 971 медработник заразился коронавирусом

Обнародовано число медицинских работников, заразившихся коронавирусом (COVID-19) в Армении. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в распространенной Минздравом Армении информации отмечается, что до 10 июня 971 медработник заразился коронавирусом. 

Также отмечается, от коронавируса умер один медработник. 