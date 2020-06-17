Пекин под осадой COVİD-19 - что происходит сейчас в столице Китая

Аэропорты Пекина в среду отменили около тысячи внутренних рейсов из-за вспышки коронавируса: это около 60% запланированных полётов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, накануне вечером руководство китайской столицы повысило уровень эпидемической опасности с третьего до второго.

Занятия в начальных и средних школах Пекина остановлены, запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты спортзалы и бассейны.

Новый очаг коронавируса обнаружили на прошлой неделе на одном из крупнейших оптовых рынков китайской столицы. Там подтверждено более 130 случаев. Власти уже протестировали около 200 тысяч работников и покупателей. Сейчас оптовая база закрыта и наглухо оцеплена полицией.

Жителям кварталов, расположенных рядом с рынком, запрещено их покидать. Остальным пекинцам рекомендуется не выезжать из города без острой необходимости.

Источник заразы установить пока не удаётся. Изначально подозревали лосось из Норвегии, но позже эту версию опровергли. Пока специалисты склоняются к тому, что нынешний штамм попал в Китай из Европы.