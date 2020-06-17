ОПЕК сохранила прогноз по падению спроса на нефть

ОПЕК сохранила прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году на уровне 9,1 млн баррелей в сутки, говорится в июньском отчете организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на глобальную экономическую деятельность, уничтожив потенциал роста мирового спроса на нефть, и привела к снижению показателя в годовом выражении на 6,4 млн баррелей в сутки в первом квартале и на 17,3 млн баррелей в сутки во втором квартале", - отмечается в отчете.

Ожидается, что в странах ОЭСР спрос на нефть упадет на 5,2 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем 2019 года. Основное снижение будет наблюдаться в транспортном секторе Северной и Южной Америк и Европе.

При этом снижение потребления нефти в странах, не входящих в ОЭСР, составит 3,9 млн баррелей в сутки.

Там говорится, что добыча нефти 10 стран ОПЕК, участвующих в соглашении ОПЕК+, в мае снизилась на 5,12 млн баррелей в сутки от базового уровня. Таким образом, ОПЕК выполнила свои обязательства по сделке на 84% (квота - 6,1 млн баррелей в сутки).

При этом к апрелю добыча стран ОПЕК снизилась более чем на 6,2 млн баррелей в сутки. Из этого объема основная часть сокращения производства пришлась на Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт - вместе они убрали с рынка почти 5,5 млн баррелей в сутки. На 340 тыс. баррелей в сутки добычу снизил Ирак, еще на 185 тыс. баррелей в сутки - Нигерия, на 188 тыс. - Алжир.

По оценке ОПЕК, в 2020 году спрос на нефть из стран картеля снизится на 5,8 млн баррелей в сутки к уровню 2019 года и составит 23,6 млн баррелей в сутки.