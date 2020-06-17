Автомобиль с Борисом Джонсоном попал в ДТП - ФОТО
Автомобиль Jaguar с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном попал в среду в небольшое ДТП, однако сам глава правительства не пострадал. Кадры столкновения показал телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
На них видно, как машина премьера, выезжавшая с территории парламента, была вынуждена резко остановиться из-за выбежавшего на дорогу демонстранта. Автомобиль охраны Range Rover, следовавший сзади, не успел вовремя затормозить и врезался в заднюю часть Jaguar.
Газета The Daily Telegraph опубликовала фото, на котором видно, что на багажнике премьерского седана осталась большая вмятина. Газета уточняет, что демонстрант, бросившийся под машину премьера, протестовал против операции Турции в отношении курдов в Ираке. Он был задержан полицией.
После столкновения автомобили практически сразу же продолжили движение.
В канцелярии премьер-министра корреспонденту ТАСС подтвердили, что глава правительства находился в машине, однако сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. "Премьер-министр находился в автомобиле в момент инцидента, сообщений о пострадавших в результате инцидента нет", - сказала представитель Даунинг-стрит.
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