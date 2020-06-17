Автомобиль с Борисом Джонсоном попал в ДТП

Автомобиль Jaguar с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном попал в среду в небольшое ДТП, однако сам глава правительства не пострадал. Кадры столкновения показал телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На них видно, как машина премьера, выезжавшая с территории парламента, была вынуждена резко остановиться из-за выбежавшего на дорогу демонстранта. Автомобиль охраны Range Rover, следовавший сзади, не успел вовремя затормозить и врезался в заднюю часть Jaguar.