Массовое ДТП в Челябинской области, есть погибшие

Полиция в Катав-Ивановском районе Челябинской области возбудила уголовное дело после произошедшего накануне столкновения шести автомобилей на федеральной автотрассе, в результате которого два человека погибли, еще четверо были ранены. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-центром прокуратуры региона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным областной ГИБДД, авария произошла 16 июня в Катав-Ивановском районе на трассе М5 "Урал" с участием двух грузовиков и четырех легковых автомобилей.

"По данному факту в следственном отделе ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области 16 июня возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц") УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, водитель грузового автомобиля Shaanxi ехал из города Сатки в город Катав-Ивановск. Предварительно установлено, что у грузовика отказали тормоза, после чего он допустил столкновение с попутными автомобилями Lada Granta, Audi Q7, Renault Sandero, ВАЗ 2114 и Hino. В результате ДТП водитель Lada Granta и пассажир скончались на месте. Остальные участники происшествия госпитализированы.

Уточняется, что водитель грузовика задержан.