https://news.day.az/world/1245323.html Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн, заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"На настоящий момент в мире зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания COVID-19", - сказал он.
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