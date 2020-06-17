Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн, заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На настоящий момент в мире зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания COVID-19", - сказал он.