Глава Netflix с супругой обещали пожертвовать $120 млн на образование темнокожих

Генеральный директор компании-оператора стримингового сервиса Netflix Рид Хейстингс с супругой обещали пожертвовать $120 млн учреждениям высшего образования в США, в которых обучаются в основном темнокожие студенты. Об этом сообщил в среду телеканал СNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Средства можно пожертвовать на массу вещей. Колледжи и университеты, где обучаются темнокожие, существуют уже 150 лет", - приводит он слова главы Netflix.

Хейстингс назвал смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) трагедией, которая заставила "задуматься над тем, чтобы принести пользу этим университетам и вселить надежду этим людям". Глава Netflix уточнил, что первые $40 млн будут направлены трем конкретным колледжам.