Александр Новак назвал комфортную для России цену на нефть

Александр Новак в интервью Bloomberg назвал комфортную цену на нефть. По словам главы Минэнерго России, бюджет был сформирован при цене $42 за баррель Urals, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Комфортная цена, указанная в прогнозе социально-экономического развития до 2035 года - $50 за бочку.

По мнению Новака, высокие цены снижают спрос на энергоносители, что приводит к формированию нового кризиса. Превышение фактической цены над той, что в бюджете, позволяет зачислять средства в резервный фонд, отметил министр.

В апреле страны ОПЕК+ смогли договориться о совокупном снижении нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки - на 3,6 миллиона баррелей в сутки.