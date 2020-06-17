В Бундестаге призвали кабмин продумать ответ на санкции США против "Северного потока - 2"

Комитет Бундестага по экономике и энергетике призвал правительство ФРГ продумать ответ на санкции США против "Северного потока - 2". Об этом говорится в пресс-релизе комитета, который распространен в среду после заседания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комитет по экономике и энергетике в ходе сегодняшнего заседания <...> обсудил вопрос угрозы новых экстерриториальных санкций со стороны Соединенных Штатов Америки в контексте проекта "Северный поток - 2". Представители всех фракций выразили единодушие относительно того, что подобные экстерриториальные санкции несовместимы с международным правом и не могут быть приемлемыми, - приводится в пресс-релизе заявление главы комитета Клауса Эрнста. - Был [сформулирован] призыв к федеральному правительству - разработать и представить соразмерную четкую реакцию со стороны Германии и Европейского союза".