В ВОЗ дали рекомендации по приему препарата от COVİD-19

Кортикостероид дексаметазон, который может использоваться для лечения коронавируса, должен применяться только под контролем врачей и только для пациентов с тяжелой формой заболевания.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Очень важно, чтобы этот препарат использовался только под контролем врачей и только для пациентов, которые в тяжелой форме переносят инфекцию, - отметил он. - Это очень мощное противовоспалительное средство. Это не профилактическое средство".

При этом Райан добавил, что на данном этапе ВОЗ не намерена вносить изменения в клиническое руководство по борьбе с коронавирусом. "Сейчас не время торопиться и слишком быстро менять клиническую практику, - сказал эксперт. - Мы все еще ожидаем конечные данные и должны посмотреть на результаты других исследований".

Ранее ВОЗ назвала "научным прорывом" результаты британского клинического исследования Recovery, согласно которым использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.