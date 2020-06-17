https://news.day.az/world/1245346.html Назван еще один механизм передачи коронавируса
Назван еще один механизм передачи коронавируса
Китайские ученые сообщили, что коронавирус может передаваться через общественные уборные.
Они пояснили, что после слива воды в воздух поднимается облако мельчайших частиц, в которых может содержаться живой коронавирус.
Согласно наблюдению китайских ученых, аэрозольное облако, которое может потенциально содержать в себе коронавирус, может подняться почти на 1 м и остается в воздухе более одной минуты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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