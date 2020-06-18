Германия продлевает ограничения по коронавирусу

Федеральное правительство ФРГ и власти федеральных земель приняли решение о продлении ряда ограничительных мер на ближайшие месяцы, чтобы не допустить повторную вспышку коронавируса, пишет в среду газета Suddeutsche Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Пока нет лекарства, пока нет вакцины, мы должны уживаться с пандемией", - сказала канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции.

По ее словам, в тех регионах, где на 100 тыс. населения приходится более 50 новых случаев инфицирования, следует предпринять более масштабные меры для сдерживания распространения вируса.

Власти считают необходимым обязательно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, внимательно следить за выполнением гигиенических мер, носить маску в общественных местах и ограничить контакты.

Было принято решение об отмене крупных мероприятий, по меньшей мере, до октября. Министр-президент Баварии Маркус Зедер, в свою очередь, отметил, что мероприятия могут проходить лишь в том случае, если будут строго соблюдаться правила.

Однако, по его словам, соблюдение этих правил возможно только для маленького числа мероприятий. В то же время Зедер подчеркнул, что "интерпретация этого правила может варьироваться от одной федеральной земли к другой".

Этот запрет может повлечь за собой отмену Франкфуртской книжной ярмарки, которую ежегодно посещают около 300 тыс. человек. До настоящего момента организаторы заявляли, что мероприятие состоится.

По состоянию на 17 июня в Германии зафиксировано более 189 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 9 тыс. пациентов умерли от последствий заражения инфекцией, более 173 тыс. полностью вылечились.