Трамп продлил санкции в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год режим односторонних санкций против КНДР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна, который предусматривает сохранение рестрикций, введенных на основании целого ряда президентских указов, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах. Принятые тогда Вашингтоном меры были нацелены на предотвращение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.

"Риски распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства КНДР продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В связи с этим <...> я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее", - приводит пресс-служба слова Трампа. Прошлое продление действовало до 26 июня этого года.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него северокорейский лидер Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США (в Ханое в феврале 2019 года) закончился безрезультатно.

Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.