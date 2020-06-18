https://news.day.az/world/1245364.html Армения вышла первое место в регионе по показателю заражения коронавирусом
Армения вышла первое место в регионе по показателю заражения коронавирусом
Армения занимает первое место в регионе по показателю заражения коронавирусом на 1 млн жителей.
Как передает Day.Az, согласно данным портала Worldometers, по положению на 17 июня этот показатель достиг рекордных 6086. Для сравнения, в России и Иране данный показатель равен 3791 и 2323.
В то же время по показателю смертности от коронавируса, Армения находится на втором месте (102) и скоро догонит Иран (109).
Напомним, что в Армении зарегистрировано 18 033 случаев коронавируса, скончались 302. За последние сутки выявлено 544 случая, 9 человек скончались.
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