Представитель Турции избран председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН

Представитель Турции Волкан Бозкыр избран председателем юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты состоявшегося голосования.

Кандидатуру Бозкыра поддержали представители 178 стран, 11 воздержались, еще три бюллетеня признаны недействительными. Ранее он занимал должность председателя комиссии по международным делам Великого национального собрания Турции.

Председатель Генассамблеи избирается по принципу ротации между пятью региональными группами. Бозкыр вступит в должность в начале сессии, 16 сентября 2020 года, и будет занимать ее в течение одного года.