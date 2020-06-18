Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На настоящий момент в мире зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

"За первые два месяца [после начала вспышки коронавируса] поступили сообщения о 85 тысячах случаях болезни, а за последние два месяца - о шести миллионах", - напомнил глава ВОЗ, проиллюстрировав этими цифрами растущие масштабы пандемии. В странах Америки, Африки и Южной Азии число умерших от COVID-19 превысило 435 тысяч, сказал гендиректор, добавив, что "все еще продолжается быстрый рост" числа новых инфицированных.

Вместе с тем, Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание также на "первые лучики надежды, которые показывают, что вместе, посредством глобальной солидарности, человечество может преодолеть эту пандемию". По его словам, многие страны "продемонстрировали, как можно эффективно подавить вирус комбинацией тестирования, выявления контактов, помещения пациентов на карантин и лечения больных". Кроме того, "резко выросли возможности лабораторий" для проведения тестирования на наличие коронавируса, отметил гендиректор ВОЗ.

Одним из ключевых приоритетов борьбы он назвал ускорение исследований, касающихся лечения пациентов. В этой связи глава ВОЗ позитивно оценил "первичные результаты" британского клинического исследования Recovery, согласно которым использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с коронавирусом. Вместе с тем он отметил, что от дексаметазона нет благотворного эффекта для пациентов, у которых болезнь проходит в относительно легкой форме и которые не нуждаются в использовании аппаратов ИВЛ. По словам гендиректора, разработка британских специалистов представляет собой "очень хорошую новость для пациентов с тяжелым COVID-19, и это лекарство должно применяться только при тщательном клиническом наблюдении". "Нам нужно больше терапевтических средств для борьбы с COVID-19, включая заболевания с более легкими симптомами", - резюмировал Тедрос Аданом Гебрейесус.