В США полицейского, убившего чернокожего, могут казнить

Бывшему полицейскому в США Гарретту Рольфу, убившему чернокожего мужчину Рэйшарда Брукса в Атланте, предъявят 11 обвинений.

Об этом заявил журналистам прокурор округа Фултон Пол Ховард, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В данном случае другое преступление - это нападение", - отметил прокурор. Уточняется, что в числе обвинений - тяжкое убийство. По словам Ховарда, бывший полицейский может оказаться под угрозой пожизненного заключения или смертной казни.

В Атланте ранее начались протесты из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Мужчина спал в нетрезвом виде на парковке ресторана фастфуда, за что был задержан. Однако он стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский открыл огонь. Брукс умер в больнице. Демонстранты требуют от властей пресечь чрезмерное применение силы полицейскими, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев. На фоне произошедшего мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс объявила о реформе городской полиции, в том числе в отношении применения летальной силы и деэскалации конфликтов.

С конца мая в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.