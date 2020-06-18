В мире выявлено почти 120 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом на планете за сутки возросло почти на 120 тыс., превысив 8,06 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и превысило 440 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные ВОЗ опубликовала в ночь на четверг.

17 июня в мире были зарегистрированы 8 061 550 инфицированных и 440 290 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 119 759, число умерших увеличилось на 5 494. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 118 502 новых случая заражения и 3 255 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 3 899 859. За сутки этот показатель возрос на 58 250. Количество умерших там увеличилось на 1 981 и достигло 205 555. В Европе насчитывается 2 452 247 заразившихся и 189 582 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 063, количество умерших увеличилось на 803.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 817 458, зафиксированы 18 057 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 20 699, умерли 499 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 098 106 человек. Далее следуют Бразилия (888 271), Россия (553 301), Индия (354 065), Великобритания (298 140), Испания (244 328), Италия (237 500), Перу (232 992), Иран (192 439) и Германия (187 184).