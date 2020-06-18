Вооруженная до зубов полиция Франции избивает женщину-врача, которая спасала людей от коронавируса

В социальных сетях вызвало волну недовольств видео, где спецназ Франции тоскает за волосы женщину-врача во время протестов медработников, которые прошли в нескольких городах страны.

Как передает Day.Az, видео за сутки посмотрели почти 9 млн. человек и просмотры стремительно растут. Отмечается, что женщину зовут Фарида (фамилия не уточняется), она является одним из врачей, которые спасают жизни больных коронавирусом.

Отвечая на вопросы, дочь избитой Фариды отметила, что ее матери 52 года, она работала в течение 3 месяцев по 12-14 часов в день, вытаскивая с того света больных COVİD-19.

Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что женщина-врач просит спецназ вернуть ей ингалятор.

"Раньше надо было думать", - ответил равнодушный полицейский, тоская женщину по земле.

Напомним, что в нескольких городах Франции проходят манифестации и протесты врачей, медсестр, административного персонала, работников из медико-социальных центров. Они кричат во весь голос о том, что в больницах не хватает материальных и человеческих ресурсов, что за последние годы было значительно сокращено число больничных коек, в том числе и в отделениях интенсивной терапии. Врачам не платят за ночные часы больше, чем за дневные, некоторые не могут получить зарплаты.

М.Ахмедзаде