Столкновения на границе Индии и Китая - ВИДЕО
Антикитайские протесты вспыхнули в среду в различных городах Индии после столкновения в Гималаях между двумя наиболее густонаселенными странами мира, в результате которого погибли 20 индийских солдат.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, это произошло в регионе Ладакха. По данным индийских официальных лиц, ни одна из сторон не стреляла. Это первая смертельная конфронтация между Индией и Китаем с 1975 года.
Индийские и китайские военные сражались врукопашную и бросали друг в друга камни. Об этом рассказали индийские чиновники на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены раскрывать информацию.
В Нью-Дели протестующие, пытавшиеся провести акцию протеста у китайского посольства, были быстро задержаны полицией и увезены в автобусах.
Протестующие призвали бойкотировать товары китайского производства, в Лакхнау и Мумбаи многие разбивали телефоны и жгли другую электронику, сделанную в Китае.
Индийское командование сначала заявило о смерти трёх своих солдат, но затем обновило данные, сообщив о 20-ти погибших.
Китай обвинил Индию в "провокационным нападении" на своих военных, не раскрыв информацию о своих потерях.
Организация Объединенных Наций призвала обе стороны "проявлять максимальную сдержанность".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре