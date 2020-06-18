SpaceX собралась запускать ракеты к Марсу

Американская компания SpaceX миллиардера Илона Маска собирается создать плавучую морскую платформу на берегу Мексиканского залива в штате Техас для пуска ракет к Луне и Марсу. Об этом сообщило издание Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что с помощью такого космодрома будут осуществляться не только запуски ракет к Луне и Марсу, но и гиперзвуковые полеты вокруг Земли.

По предварительным данным, SpaceX собралась построить плавучие платформы для запусков тяжелого многоразового космического корабля Starship. Такие перелеты позволят перемещаться между континентами всего за 30-40 минут.