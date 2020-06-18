Израиль продлил карантин на 1,5 месяца

Израиль может открыть границы для иностранных туристов уже 1 августа, но для своих граждан жесткие карантинные ограничения продолжают действовать. Парламент страны накануне продлил действие положения о чрезвычайном режиме на 45 дней, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Жители обязаны носить маски в общественных местах, соблюдать режим самоизоляции и безопасную дистанцию.

Театры и кинозалы закрыты до конца июня, артисты - в неоплачиваемых отпусках.

Из почти миллионной армии безработных в сегодняшнем Израиле почти каждый пятый работает в культурной сфере. Директор Иерусалимского театра Ифат Цахи Кирель подчеркивает: "В самые тяжелые времена мы не отказывались от культуры, не могли жить без нее. Страна возвращается к жизни, а мы стоим у разбитого корыта с мешком неясных решений и обещаний. Сцены не должны пустовать".

"Надо открыть кинотеатры и концертные залы. Необходимо пустить поезда. Нельзя тянуть с открытием аэропортов", - утверждает министр финансов. "Надо ужесточить карантинные меры", - заявляет, в свою очередь, Минздрав, сообщая о росте числа выявленных заболевших и вновь открывая демонтированные было станции оперативного тестирования на коронавирус.

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн сообщил: "Мы надеемся, что скоро таких проверочных пунктов будет еще больше, и здесь не будет очередей. Мы проверяем не только тех, у кого есть симптомы, но и тех, кто мог контактировать с больными".

Растет количество тестов, растет и число новых заболевших. Две недели назад таких было около полусотни, а за сегодняшний день почти 300. Но важнейший показатель - число тяжелобольных - стабилен: и тогда, и сейчас в пределах 40.

Палаты коронавирусных отделений практически пусты, большинство переносят болезнь бессимптомно. Госпитализируют только в особых или потенциально опасных случаях.