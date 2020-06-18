Кадры первой ночной репетиции парада Победы в Москве

Первая репетиция военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовала на Красной площади. Она началась в 22.00 мск (23:00 по бакинскому времени).

В тренировочном параде приняли участие более 230 единиц техники и свыше 14 тыс. военнослужащих. В Минобороны уточнили, что впервые в торжественном мероприятии принимают участие военные "Шестой роты 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка из состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии".

Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет фоторепортаж, как прошла первая репетиция парада Победы.