В Армении за сутки выявлено 665 новых случаев заражения COVID-19

В Армении за истекшие сутки зарегистрированы 665 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Отметим, по состоянию на 17 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении составляло 18 033. Таким образом, число подтвержденных носителей вируса возросло до 18 698 человек. В общей сложности от осложнений коронавируса, по последним данным, скончались 302 человека.

"И люди продолжают массово бойкотировать ношение масок. Что мы делаем не так, что наши дорогие граждане продолжают с таким пренебрежением относиться к здоровью окружающих и своему собственному", - восклицает премьер.

В Армении с 16 марта по 13 июля действует режим чрезвычайного положения. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги.