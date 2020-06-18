В Турции могут ввести обязательный "масочный режим"

В Анкаре, Стамбуле и в провинции Бурса из-за роста распространения инфекции коронавируса ношение медицинских масок везде и, в том числе на улицах, может стать обязательным.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Данный вопрос стоит на повестке дня и в ближайшие дни министерство здравоохранения сделает заявление по этому поводу.

Отметим, что в Турции объявили о начале второй волны вспышки пандемии коронавируса.

Напомним, что за последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 17 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 842.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 181 298, за прошедшие 24 часа 1 467 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Общее число выздоровевших достигло 153 379 человек.