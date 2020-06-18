Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Об этом сообщается на его официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экс-глава государства самоизолировался. Повода для беспокойства нет, говорится в сообщении. Политик продолжает работать удаленно.

14 июня стало известно, что коронавирусом заразился министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. В настоящий момент он госпитализирован в инфекционный госпиталь.

В Казахстане, согласно последним данным, выявлено 15 542 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 9902 человека, умерли 97 человек.