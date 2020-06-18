https://news.day.az/world/1245453.html Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Об этом сообщается на его официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Экс-глава государства самоизолировался. Повода для беспокойства нет, говорится в сообщении. Политик продолжает работать удаленно.
14 июня стало известно, что коронавирусом заразился министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. В настоящий момент он госпитализирован в инфекционный госпиталь.
В Казахстане, согласно последним данным, выявлено 15 542 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 9902 человека, умерли 97 человек.
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