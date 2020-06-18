США прекратили переговоры со странами ЕС по цифровому налогу

США вышли из переговоров с европейскими странами по поводу введения глобального цифрового налога для технологических компаний и пригрозили ответными мерами в случае, если те будут продвигать собственные налоги. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на письмо министра финансов США Стивена Мнучина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Дискуссии на этот счет "зашли в тупик", заявил он. США не смогли, по словам Мнучина, даже "на временной основе" договориться об изменениях в проекте глобального налогового законодательства, которое затронет ведущие американские цифровые компании. "Попытки ускорить такие трудные переговоры отвлекают от гораздо более важных вопросов, - полагает министр. - Правительства во всем мире должны сосредоточить внимание на решении экономических проблем, возникающих в результате [пандемии] COVID-19".

В послании, адресованном коллегам из Великобритании, Франции, Италии и Испании Риши Сунаку, Брюно Ле Мэру, Роберто Гуалтьери и Марии Хесус Монтеро, он призвал приостановить переговоры под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). "США по-прежнему выступают против налогов на цифровые услуги и аналогичных односторонних мер", - подчеркнул Мнучин. "Как мы неоднократно заявляли, если страны решат взимать такие налоги, США примут соответствующие ответные меры", - добавил он.

Новый раунд переговоров возможен, по мнению главы американского Минфина, к концу года. По данным издания, представители европейских государств намерены вскоре направить Вашингтону совместное ответное послание.