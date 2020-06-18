В Италии всплеск коронавируса после ослаблений карантина

В Италии зафиксировали возвращение роста числа новых случаев коронавируса - количество инфицированных составило за сутки 329 человек, тогда как днем ранее показатель был 210 случаев. Об этом сообщает агентство ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.



"Ежедневные данные по распространению коронавирусной болезни в Италии вернулись к росту, с увеличением в 329 случаев по сравнению со вчерашним днем, за прошлые сутки рост составил 210 случаев", - говорится в сообщении.



В течение 24 часов в Италии зафиксировано 43 жертвы коронавируса, что означает увеличение по сравнению с 34 погибшими днем ранее.



Общее количество жертв пандемии коронавируса в Италии увеличилось до 34 448 человек.



Всего выздоровели и выписались из больниц до 179 455 человек.



Напомним, финальный пакет ослаблений карантина вступил в силу в Италии с понедельника, 15 июня.