Меркель: Пандемия показала, насколько уязвима Европа

Пандемия коронавируса нового типа является самым серьезным вызовом в истории ЕС, она показала, насколько уязвима Европа. Такое мнение выразила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия показала, насколько уязвима эта Европа", - сказала Меркель, напомнив, что в начале распространения коронавируса первые шаги, которые приняли члены ЕС, в том числе Германия, были "по большей части национальными".

Канцлер указала на то, что ФРГ с 1 июля будет председательствовать в ЕС.

"Мы берем на себя эту ответственность во времена, когда Европа сталкивается с самым серьезным вызовом в истории", - считает она.

"Мы должны, с одной стороны, преодолеть последствия кризиса, с другой, сделать Европу более конкурентоспособной", - отметила Меркель.

"Европа нуждается в нас [Германии], как и мы нуждаемся в ней", - полагает канцлер.