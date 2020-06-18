В России почти 500 медработников умерли от коронавируса

Обнародовано число медработников, умерших от коронавируса (COVID-19) в России. 

Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, в информации Федерального агентства по здравоохранению отмечается, что до сегодняшнего дня в России от COVID-19 умерли 489 медработников.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 560 тысяч, число умерших достигло 7760. 