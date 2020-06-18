Пекин приостанавливает все межрегиональные пассажирские перевозки

Власти Пекина с пятницы временно приостанавливают все пассажирские перевозки с другими регионами КНР из-за вспышки коронавируса в китайской столице. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил заместитель председателя комитета по транспорту правительства города Жун Цзюнь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 19 июня все межрегиональные пассажирские перевозки прекращаются", - сказал он.