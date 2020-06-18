Последствия ужасного ДТП с шестью погибшими в России

ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погибли шесть человек, произошло в поселке Николаевка в Мордовии ночью 18 июня, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным телеканала, столкновение легковых машин произошло на улице Ленина. В результате аварии оба автомобиля загорелись. Погибли все находившиеся в них люди.

На кадрах с места происшествия видны последствия аварии, причины которой на данный момент остаются неизвестными.