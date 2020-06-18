В России сообщили, когда могут отменить масочный режим

Масочный режим, введенный в России для профилактики распространения коронавируса, можно будет отменить, когда эпидемиологическая ситуация станет "совершенно стабильной". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны дойти до того уровня, когда не будет роста, этот уровень не минимальный будет постоянно сохраняться в течение определенного времени, и мы будем видеть, что это сохранение (...). До этого нужно еще постараться сохранять свое здоровье (...) и ходить в маске", - сказала Попова.