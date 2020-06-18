В России приступают к испытанию вакцины от коронавируса

Минобороны и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава приступают к испытаниям на людях вакцины от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в военном ведомстве.

"В ближайшее время по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой - проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины", - рассказали в Минобороны.

Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований и согласовал количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым введут новую вакцину.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнил в эфире Первого канала, что испытания займут около полутора месяцев. Добровольцы пробудут в стационаре 28 дней, вакцинация пройдет в два этапа - в нулевой день и на 21-й.

За время исследования специалисты оценят безопасность вакцины, а также ее способность защищать от коронавируса, отметил Гинцбург. Он пояснил, что после завершения испытаний данные передадут в Минздрав, где эксперты изучат соотношение пользы и риска, после этого можно рассчитывать, что вакцина поступит в гражданский оборот.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявлял, что первые образцы вакцины могут быть доступны в августе-сентябре этого года.