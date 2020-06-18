Пандемия нанесла удар по лондонским мюзиклам

Четыре едва ли не самых популярных мюзикла в истории лондонского Вест-Энда- среди них "Призрак оперы" и "Отверженные" - вряд ли вернутся на подмостки раньше середины будущего года, и то в случае развития событий по благоприятному сценарию.

В ситуации, когда необходимо соблюдать меры социального дистанциирования, продюсеры предрекают тяжелые времена, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Худшее еще впереди, в ближайшие месяцы. Персонал ждут увольнения. Несмотря на то, что мы предприимчивые, и умеем выходить из положения, наша сфера работы находится в чрезвычайно сложной, я бы сказал, опасной ситуации", - говорит Луис Хартшорн.

Театры лондонского Вест-Энда всегда славились тем, что в них набивались зрители под завязку, буквально свешиваясь с галерки, чтобы увидеть знаменитые спектакли.

Собственно, во многом по этой причине постановки почти всегда приносили прибыли.

Сегодня о прежних аншлагах придется забыть, представление же перестает быть рентабельным в случае, если зал заполняется менее чем на 80%.