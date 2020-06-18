https://news.day.az/world/1245606.html У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано в четверг у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился в 716 км к северо-востоку от города Гисборн с населением около 34 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 33 км.
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